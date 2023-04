(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Ho avuto una telefonata lunga e significativa con il presidente cinese Xi. Credo che questa chiamata, così come la nomina dell'ambasciatore dell'Ucraina in Cina, Pavel Ryabikin, darà un ...

Interpellato al riguardo durante una conferenza stampa, il rappresentante del Ministero degli Esteri, Yu Jun, ha dichiarato che il, ildalla offensiva russa, è avvenuto 'per ...Quello tra Xi Jinping e Volodymyr Zelensky è ilcontatto telefonico tra il leader cinese e il ... Iltra Xi e Zelensky Un 'lungo e significativotelefonico', così come è stato ...Untelefonico tra Piantedosi e il nuovo omologo tunisino Feki, invece, si è tenuto appena ... Secondo i dati più recenti del cruscotto statistico del Viminale, dalgennaio a oggi i ...

Ucraina ultime notizie. Xi a Zelensky, primo colloquio da inizio guerra: «Integrità territoriale a ... Il Sole 24 ORE

"Ho avuto una telefonata lunga e significativa con il presidente cinese Xi Jinping. Credo che questa chiamata, così come la nomina dell'ambasciatore dell'Ucraina in Cina, Pavel Ryabikin, darà un poten ...Con circa un anno di ritardo rispetto alle intenzioni annunciate, il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky: la chiamata è stata an ...