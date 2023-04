Primavera | si cambiano le regole per favorire la formazione

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il Consiglio di Lega, nella sua ultima riunione, ha apportato alcune modifiche al Regolamento del Campionato1 TIM. Il limite d'età lo si intende portare ad Under 20, a partire dalla stagione 2024/2025. Dal 2023/2024 verrà introdotto un vincolo al tesseramento. Con Calciatori “local” e Calciatori convocabili per le Rappresentative Nazionali Italiane. Tutto questo perun maggior utilizzo di ragazzi formati dai Club Italiani. Nelle “distinte gara” (con un massimo di 22 Calciatori) dovranno infatti essere presenti un numero di giocatori convocabili per le Rappresentative Nazionali Italiane. Ecco, nello specifico, le novità: "Stagione 2023/2024: presenza in distinta di almeno 5 Calciatori Local e 5 Calciatori con requisiti per essere convocati con le Rappresentative Nazionali Italiane; Stagione 2024/2025: presenza in distinta di ...