Premio Carli | da Goggia a Favino | i protagonisti della 30 esima edizione

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr (Adnkronos) - Il capoPolizia Lamberto Giannini. La presidente e Ceo di Yves Saint Laurent Francesca Bellettini, unica italiana nella lista delle 25 donne più influenti al mondo stilata dal Financial Times. Il 're' delle bollicine Matteo Lunelli, presidente e amministratore delegato di Cantine Ferrari. La vicepresidente di Farmindustria, azionista e consigliere di amministrazione di Menarini, Lucia Aleotti. La campionessa di sci, quattro Coppe del mondo in bacheca, Sofia. E l'attore più acclamato del momento, Pierfrancesco. Sono alcuni dei quindici talenti che il 5 maggio alle 17.30, nella solenne cornice del teatro dell'Opera di Roma, saranno insigniti delGuido, assegnato ogni anno dall'omonima Fondazione e giunto alla sua XIV ...

