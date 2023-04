Preghiera del mattino del 26 Aprile 2023 | “Liberami dalla sete di potere”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Mileto (Vibo Valentia) - Un luogo suggestivo e denso di grande spiritualità Mariana quello prescelto per il raduno regionale della Famiglia Francescana di Calabria, tenutosi presso il Santuario del Cu ...E’ il suono della campanella del piccolo campanile a vela del borgo di Butia a a chiamare a raccolta i fedeli nel giorno di San Marco, il 25 Aprile. Sì, perché ancora prima della liberazione questa gi ...