Prato | sfregiata dal suo ex | “Speravo non fosse lui ma adesso mi sono tolta un peso”

Estratto dell'articolo di Luca Serranò per www.corriere.it MARTINA MUCCI Il pestaggio subito la notte dello scorso 20 febbraio ada Martina Mucci, 28 anni, aggredita sotto casa eal volto con un rasoio da due uomini incappucciati, non ...Secondo quanto riferisce il procuratore Giuseppe Nicolosi , c'è un movente di gelosia tanto da ideare 'un'azione punitiva postuma nei confronti della giovane'. Tutti i tre sono accusati di lesioni ...Aggredita ementre rientrava a casa dal lavoro su mandato del suo ex 'per motivi di gelosia'. La procura della Repubblica diha ricostruito, insieme alla polizia, l'aggressione subita da Martina ...

Prato, 29enne sfregiata: arrestato l'ex fidanzato, avrebbe ingaggiato dei picchiatori TGCOM

C’è anche l’ex fidanzato di Martina Mucci, la cameriera picchiata e sfregiata mentre rincasava dal lavoro il 21 febbraio scorso, tra i tre arrestati ora in carcere a Prato."Avevo i miei sospetti ma speravo di sbagliarmi. Adesso mi sono tolta un peso dallo stomaco", ha commentato la giovane ...