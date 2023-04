(Di mercoledì 26 aprile 2023) Jan Hus, condannato al rogo come eretico nel 1415, e Jan Žižka, intrepido condottiero degli eserciti hussiti, sono personaggi sicuramente estranei all’orizzonte culturale del presidente del Senato Ignazio La Russa first appeared on il manifesto.

La grande differenza tra i due mondi si comprende con la frase che il senatore comunista Vittorio Foa disse al suo collegaGiorgio Pisanò : ' Quando avete vinto voi, io sono finito in ...Insulti social choc 'A testa in giù sei bella pure tu', si legge in un commento sotto ildi ... E ancora 'infame, per te solo lame'. Oppure: 'Nevi tesi e fasci appesi'.Il Governo a trazioneHa caricato a testa bassa il Governo Meloni invece il sindaco di Cassino Enzo Salera. Lo ha fatto nel suo discorso davanti al monumento ai caduti. Ha detto: ' ...

Post-fascista a Praga, tra ignoranza e oltraggio alla memoria Il Manifesto

Anche questo 25 Aprile è passato. Con le sue solite cerimonie assolutamente inutili e, soprattutto, scarsamente frequentate, in particolare, dai giovani che hanno, sicuramente, qualcosa di meglio da f ...Il proposito di rivalsa fascista si spinse fin dentro gli anni 80. Dopo la parola d’ordine era: “NOI siamo antifascisti, NOI siamo i VERI antifascisti! Non voi!!” ...