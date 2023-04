Pnrr | Pedicini MET | “Saltano gli asili? Hanno tre anni per realizzarli | li facessero”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il ministro Fitto da un lato ci informa che il Governo andrebbe lodato per essersi assunto l’impegno a spendere tutti i fondi del, ci mancherebbe il contrario, ma poi fa dietrofront e annuncia che alcuni obiettivi andrebbero rimodulati, a partire da quello degli. Cosa vuol dire rimodulare l’obiettivo degli? Che non intendono più farli? Che sono confermate le voci secondo cui il Governo li avrebbe giudicati irrealizzabili?”. Così l’europarlamentare del Gruppo Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola. “Ci sono tredi tempo per– sottolinea– bastano e avanzano. Sarebbe il primo importante passo in direzione di una vera coesione e di una riduzione delle ...