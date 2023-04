Pnrr | Fitto prova a rassicurare | «Troveremo una soluzione sulla terza rata da 19 miliardi» In arrivo modifiche agli obiettivi del 30 giugno

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’aveva promesso, non è ancora arrivato: Raffaelerimanda a maggio il vero momento di confronto sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il governo avrà terminato una relazione semestrale sui lavori. Intanto, oggi 26 aprile, il ministro per ilsi presenta comunque in Aula – prima a Palazzo Madama, poi a Montecitorio -, per un’informativa urgente che si incentra sul sistema di governance del piano. «Per quanto riguarda ladel 31 dicembre 2022 – la-, si procederà in queste ore con l’invio di ulteriore documentazione, in un confronto costante e propositivo con la Commissione europea per raggiungere questo obiettivo, che nelle prossime ore dovrà trovare una, anche perché si completa il mese di proroga». La...

Chiamato a capo dello strategico dicastero,continua a negoziare. Spera nel colpo vincente: unire i fondi di coesione con quelli del, per spostare le scadenze dal 2026 al 2029. Il destino ...... Angelo Bonelli : 'non ha affrontato i temi cruciali che l'Italia si attendeva riguardo la rimodulazione degli obiettivi strategici del. Sappiamo solo che molti fondi, come quelli legati ...Lavoriamo su aspetti collegati al raggiungimento degli obiettivi', a dirlo è il ministro Raffaeledurante l'informativa al Senato sullo stato di attuazione del. 'Cambia il contesto, c'è l'...

Gli allarmi di Goldman Sachs e Moody's sui conti pubblici non sono isolati. Per Scope Ratings: "l'implementazione del Recovery è cruciale per rivedere al ...Dopo le polemiche sui ritardi il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto interviene in Parlamento: "L’obiettivo del governo è di dare al Paese un’ attuazione piena del Piano".