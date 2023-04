Pnrr | Fitto | Per non perdere i fondi necessario rimodulare i progetti

... "Prendiamo atto delle parole del Ministrosull'impegno a non sottrarre al Mezzogiorno le risorse del. E vogliamo sperare che questa sia la posizione di tutto il Governo rispetto a quei ...Lo ha detto il ministro per il, Raffaele, nell'informativa in Senato sullo stato di attuazione del Piano. "In questo contesto, da piu' parti viene richiamato un appello del presidente ...Lo ha detto il ministro per il, Raffaele, nell'informativa in Senato sullo stato di attuazione del Piano.ha ricordato che il Governo, "con tutti i Ministeri e con tutti coloro i ...

"L'interlocuzione con la Ue è per mantenere gli obiettivi e i fondi". E' in corso lo scambio degli ultimi documenti tra il governo italiano e l'Ue "per raggiungere l'obiettivo" del superamento della f ...ROMA (ITALPRESS) – “Alla luce dell’esperienza relativa al raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2022 il governo inverte il meccanismo, e affronta per tempo le questioni collegate alle criticit ...