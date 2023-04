Pnrr | Fitto | Per non perdere i fondi è necessario rimodulare i progetti

... "Prendiamo atto delle parole del Ministrosull'impegno a non sottrarre al Mezzogiorno le risorse del. E vogliamo sperare che questa sia la posizione di tutto il Governo rispetto a quei ...Lo ha detto il ministro per il, Raffaele, nell'informativa in Senato sullo stato di attuazione del Piano. "In questo contesto, da piu' parti viene richiamato un appello del presidente ...Lo ha detto il ministro per il, Raffaele, nell'informativa in Senato sullo stato di attuazione del Piano.ha ricordato che il Governo, "con tutti i Ministeri e con tutti coloro i ...

Pnrr: informativa di Fitto in Parlamento Agenzia ANSA

Il 5 maggio saranno insigniti del premio Guido Carli, assegnato ogni anno dall’omonima Fondazione che quest'anno celebra anche il trentennale della scomparsa di Carli, che fu ministro del Tesoro, gove ...È in programma per domani, giovedì 27 aprile alle ore 9,30 nello spazio Esperienza Europa-David Sassoli di Roma, l'evento dal titolo "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Next generation Eu ...