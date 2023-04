Pnrr | Fitto “No ad allarmismi sugli obiettivi al 30 giugno”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Alla luce dell'esperienza relativa al raggiungimento deglial 31 dicembre 2022 il governo inverte il meccanismo, e affronta per tempo le questioni collegate alle criticità relative aglirelativi al 30, per poter avere con la Commissione europea non un confronto nella fase successiva, ma un confronto preventivo per capire e individuare oggettivamente come poter risolvere alcune questioni collegate all'attuazione del Piano”. Così il ministro per gli Affari europei e il, Raffaele, nel corso dell'informativa in Senato sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.“Penso sia molto importante dire che ci sono certamente alcune criticità, ma non è il caso di costruire, come spesso si legge, un allarmismo perchè stiamo lavorando su alcuni ...