Pnrr | Fitto | a breve la soluzione sulla terza rata Spenderemo tutti i fondi ma ci sono obiettivi da rimodulare

(Di mercoledì 26 aprile 2023)del, circa 19 miliardi, si attende una decisione a. Così il ministro Raffaeleche oggi in Parlamento (prima al Senato e poi alla Camera) ha fatto il punto sullo stato dell’arte del Piano di Ripresa e resilienza. Uno dei dossier più pesanti e complicati per il governo. Il ministro per gli Affari europei ha confermato che in queste ore è in corso lo scambio degli ultimi documenti con Bruxelles. “Per raggiungere l’obiettivo di superare la fase di valutazione” per il rilascio dellatranche di aiuti. Legata al raggiungimenti dei 55delrichiesti per il 31 dicembre 2022.ha parlato di “un confronto costante e propositivo con la Commissione europea. Che nelle ...

Non aggiunge molti dettagli nuovi l'informativa di oggi al Senato del ministro per gli Affari europei e il Piano di ripresa Raffaelesullo stato di attuazione del. L'unico, forse, è che il bando sul teleriscaldamento " una delle tre misure bocciate dalla Commissione europea e su cui si sta giocando la partita della terza ...Lo ha detto il ministro per il, Raffaele, nell'informativa in Senato sullo stato di attuazione del piano, riferendo che su RePowerEu, c'è stato l'incontro in cabina di regia con regioni e ...Il ministro per gli Affari europei riferisce in Aula lo stato lo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...