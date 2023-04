Plastino | «Lukaku | sentenza illuminante! Precedente importante»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Nel suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, Micheleè tornato sulla decisione di Gabriele Gravina di togliere la squalifica a Romeluin vista di Inter-Juventus di Coppa Italia.– Micheleha elogiato il presidente FIGC Gabriele Gravina per la sua decisione di togliere la squalifica a Romelu, che ci sarà per Inter-Juventus. Questo il suo pensiero: «Quando un calciatore subisce insulti soltanto per il colore della pelle, allora per me è giusto che abbia il diritto di zittire gli avversari. Ladi Gravina crea unimportantissimo ed è illuminante per il futuro. La Juventus poi può essere anche più forte dell’Inter con o senza». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ...