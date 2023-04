Pietro Orlandi riceve una lettera senza mittente | “sei un bugiardo e lo sai!”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) in riferimento alle accuse contro Giovanni Paolo II La vicenda di Emanuelacontinua con un nuovo capitolo. Il fratello della giovane scomparsa nel 1983 ha raccontato di aver ritrovato nella buca delle lettere una missiva. Ecco cosa c’è scritto: «Caro– dice il testo – sei une loQuelle vergognose allusioni nei riguardi di Papa Wojtyla non te le ha riferite nessuno, te le sei inventate te… Ma ti sei screditato da solo!». Continua la missiva: «Ho sempre supportato la tua famiglia, ma seguire piste suggerite da mitomani e persone notoriamente inaffidabili ha complicato le cose. Il Vaticano è stato anche troppo paziente. Adesso ti ha concesso la nuova inchiesta, ma su quali basi si svolgerà? Con i soliti documenti falsi sulla lista dei cardinali pedofili che di notte vanno a cercare le ...

