Piani di bilancio pluriennali | deficit giù dello 0 | 5% l’anno e sanzioni automatiche per chi sgarra | ecco il nuovo Patto di Stabilità Ue

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Più flessibilità, ma non meno serietà. Si potrebbe riassumere così ilquadro di regole per la gestione delle economie Ue che la Commissione ha presentato questa mattina a Bruxelles. Ildi– che sostituirà le vecchie regole sue debito pubblico sospese dall’inizio della pandemia – potrebbe entrare in vigore, se la proposta sarà vidimata da Consiglio e Parlamento, già all’inizio del 2024. Con quali disposizioni? Il vecchio approccio rigido del rispetto dei tetti del 60% nel rapporto tra debito pubblico e Pil e del 3% trae Pil – dimostratosi negli anni di fatto impraticabile, e non solo per i Paesi ad alto debito come l’Italia – sarà rimpiazzato da un approccio “su misura” di consolidamento fiscale, concordato da ciascun Paese con la ...