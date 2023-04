Peter Pan & Wendy | Jude Law ha regalato gelati ai giovani protagonisti per scusarsi della sua cattiveria

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 26 aprile 2023)Law ha interpretato il malvagio Capitan Uncino nel filmPane ha raccontato di aver chiesto scusa ai suoicolleghi per il suo comportamento.Law ha interpretato il malvagio Capitan Uncino nel nuovo filmPane l'attore ha ammesso di aver dovuto chiedere scusa si suoicolleghi per il modo in cui si è comportato sul set. L'avventura live-action ispirata al classicoletteratura è stata diretta da David Lowery e arriverà il 28 aprile su Disney+. L'approccio al villain diLaw Mentre era ospite del talk show di Jimmy Fallon,Law ha raccontato cosa è accaduto sul set diPan ...