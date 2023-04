Peschiera Borromeo | la buca pericolosa sulla vecchia Paullese aggiustata a tempo record

Ad avere la peggio nell'impatto è stata una ragazza di 21 anni, residente in città, che viaggiava come passeggera sulla macchina, guidata da un 25enne di, nel Milanese. La giovane ...... implementazione di misure volte ad ridurre gli infortuni sul lavoro e assunzione di giovani per almeno il 44% della nuova forza lavoro; Gruppo Bioimpianti S.r.l: azienda di(MI) ...... implementazione di misure volte ad ridurre gli infortuni sul lavoro e assunzione di giovani per almeno il 44% della nuova forza lavoro; Gruppo Bioimpianti S.r.l : azienda di(MI) ...

Peschiera Borromeo: «Il Comune non pota gli alberi e noi siamo ... 7giorni

Un centauro scrive a 7giorni denunciando una buca pericolosa con i sanpietrini divelti presente sul passaggio pedonale di via XXV Aprile di fronte alla Caserma dei carabinieri ...In ospedale anche il giovane che guidava la vettura e l’operaio della Sangalli al lavoro. L’impatto è stato molto violento, la polizia locale ha chiesto test tossicologico e alcolemico.