Pesaro | donna colpita alla testa con un mattone | ricoverata in gravi condizioni Aggressore in fuga

(Di mercoledì 26 aprile 2023) È stata trovata stesa a terra in strada, ricoperta di sangue e con unaccanto, altrettanto macchiato di sangue. È quanto accaduto nella mattinata di oggi, 26 aprile, alle 8.30, a una40enne in via Montenevoso a, nelle Marche. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i carabinieri e la polizia scientifica, e laè stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Torrette ad Ancona. Per il soccorso era stata allertata l’eliambulanza che, però, in fase di atterraggio ha colpito con una pala un cartellone pubblicitario e non ha potuto dare seguito al servizio. Al momento, non è chiaro chi abbia chiamato i soccorsi. Secondo quanto emerso finora, l’avrebbe colpito lain faccia con un, provocandole un trauma cerebrale con ...

Una donna è stata ricoverata oggi in gravi condizioni dopo essere stata colpita al volto con un mattone mentre camminava semplicemente in strada a Pesaro. La terribile aggressione è avvenuta nella ...