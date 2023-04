“Perché non è più suora…” L’Isola dei Famosi | il ‘segreto’ di Cristina Scuccia viene a galla

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 26 aprile 2023) È trascorsa più una settimana dall’esordio della 17esima edizione dedeie le personalità di alcuni naufraghi, sicuramente più di altri più ‘chiusi’ o dimessi, stanno emergendo, sotto ogni sfumatura. Ma per l’opinionista Vladimir Luxuria qualcuno avrebbe uno o più scheletri nell’armadio,. Non è solo la brillante compare di Enrico Papi a sapere qualcosa di più a proposito di colei che tempo fa il pubblico conosceva come Suore che da poco è diventata solamentedeipotrebbe far sì che riveli qualcosa di inaspettato e finora nascosto. Parola di Vladimir Luxuria. “Mi piace moltoed è il personaggio con il ...