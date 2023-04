Perché l’Inter è già qualificata alla Supercoppa Italiana | com’è cambiato il regolamento

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023)ha conquistato la finale di Coppa Italia grazie al gol di Federico Dimarco, valido per battere la Juventus in semifinale, e attende la squadra vincente tra Fiorentina e Cremonese (viola in vantaggio per 2-0) per la finale di Roma del 24 maggio. Ma con questo successo raggiunge un piccolo, storico traguardo, diventando la prima squadra a qualificarsi per il nuovo format della. Dal prossimo anno il trofeo nazionale cambierà faccia. Storicamente la, trofeo istituito nel 1988, ha visto sfidarsi la vincitrice del campionato di Serie A e la vincitrice della Coppa Italia; semmai le due squadre avessero coinciso, sarebbe stata la finalista del trofeo nazionale a guadagnare l’accesso per la. Dprossima stagione si ...