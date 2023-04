(Di mercoledì 26 aprile 2023)uniti contro il mercato e dall’ambientalismo a senso unico (impeccabile articolo di lunedì del Wall Street Journal) “Maduro ha un nuovo pr che lavora per lui, un pr che ha un filo diretto con la Casa Bianca. È il governo colombiano diche giovedì ha incontratoa Washington” scrive il Wall Street Journal. “sta cercando di far togliere le sanzioni al Venezuela anche se Maduro si rifiuta di ripristinare la democrazia. Dato il curriculum del colombiano, che include una passata appartenenza al gruppo terroristico M-19, non sorprende. Ma i segnali dell’amministrazionesono anche peggiori.dovrebbe fare tutto il possibile per impedire all’America Latina di scivolare tra le braccia di Russia e Cina, invece l’alleanza di ...

La denominazione precedente era via dell', toponimo ricordato ... Vinse le elezioniseppe entrare in sintonia con le ...decisione che ci rende molto felici e orgogliosetestimonia'......regalano maggiore stabilità a passo sostenuto virando in...'ibrido è votato a una sorta di granturismo in souplesse, ...La denominazione precedente era via dell', toponimo ricordato ... Vinse le elezioniseppe entrare in sintonia con le ...decisione che ci rende molto felici e orgogliosetestimonia'...