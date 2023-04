Perché Camila Giorgi si è ritirata a Madrid? Cosa è successo e qual era il punteggio con Sherif

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Non arrivano buone notizie da, sede del WTA1000 in corso di svolgimento sulla terra rossa della Caja Magica.(n.40 del mondo) è stata costretta a terminare anzitempo il proprio incontro con l’egiziana Mayar(n.59 del ranking) sullo score di 6-4 4-6 a causa di un fastidio al ginocchio. Un vero peccato perche, pur alternando momenti di massimo splendore e altri di buio, era riuscita a conquistare il primo set, mettendo in mostra alcune delle sue accelerazioni note. La grande profondità nei colpi della marchigiana ha lasciato il segno, da associare ache errore di troppo di. Nel secondo set, però, il numero di gratuiti della nostra portacolori è salito considerevolmente e soprattutto negli spostamenti laterali si è notata ...

