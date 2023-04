Per le banche Usa non è finita Il nuovo caso di First Republic

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Non è Lehman Brothers, ma nemmeno un petardo di Capodanno. I clienti dellaBank hanno ritirato dalla banca più di 100 miliardi di dollari in depositi dalla crisi del mese scorso. Fin qui potrebbe sembrare tutto abbastanza normale per una banca fallita ma messa in sostanziale sicurezza grazie al pronto intervento del governo americano (di concerto con altredi stazza maggiore), lo stesso riservato ad altri due istituti saltati per aria negli stessi giorni, Svb e Signature Bank. E invece no, ci sono due elementi e nemmeno tanto banali. Primo, se è vero che 100 miliardi di dollari hanno preso il volo da un mese a questa parte allora vuol dire che, nonostante il paracadute del governo americano, c’è un problema di fiducia. Secondo, il titolo diha perso metà del suo valore in Borsa, nel giro di ...