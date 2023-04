Per essere grandi serve una grande forza | vola virale Ayoubelbub su TikTok

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Chi ha mai detto che a 23 anni non si possa raggiungere una piccola parte di un sogno nel cassetto da anni? Oggi parliamo di, nome con il quale è conosciuto sui vari social network su cui oggi si trova. Un nome particolare dato dal padre di un suo caro amico che purtroppo ora non c'è più. Ayoub ha iniziato questo percorso nell'anno 2014 su una piattaforma che tutti conoscono, parliamo di Facebook. E' proprio lì che inizia il percorso di questo ragazzo, che avviene con le prime pubblicazioni di vari video comici. La comicità per Ayoub è qualcosa di naturale, non solo su internet ma anche nella realtà lui si presenta così: un ragazzo buffo super simpatico. Successivamente nel 2019 si è spostato su quello che conosciamo con il nome di(chiamato Musical.ly un tempo). Su questo social network cinese si ha la possibilità di pubblicare ...