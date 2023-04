Pentathlon | Coppa del Mondo Budapest 2023 | Giorgio Malan | Matteo Cicinelli e Gianluca Micozzi volano in semifinale

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La terza tappa dideldimoderno in corso a, in Ungheria, vede tre azzurri su quattro superare le qualificazioni maschili ed approdare in, rientrando tra i migliori 36 sugli 83 che hanno preso il via. Si tratta di(Fiamme Azzurre),(Carabinieri) e(Esercito), mentre non ce la fa Federico Alessandro (Aeronautica Militare). La bella giornata per l’Italia viene completata dal quarto posto di Elena Micheli (Carabinieri) nel ranking round di scherma dellafemminile con 230 punti. Nel Gruppo Achiude terzo con 1212 punti, ...

