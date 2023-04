Pensioni | fate attenzione | cosa succederà il 2 Maggio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) SOCIAL.2023 gli assegnistici di chi percepisce una somma pari o inferiore al trattamento minimo Inps subiranno un aumento. Secondo la circolare Inps n. 35 del 3 aprile 2023, l’incremento sarà pari a 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, ma per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni l’aumento sarà di 6,4 punti percentuali. Nel 2024 l’incremento sarà di 2,7 punti percentuali. Leggi anche:, finalmente l’annuncio che gli Italiani aspettavano: le ultime novità Leggi anche:, la fantastica notizia per questi italiani: ora è ufficiale2023: Aumenti previsti I beneficiari di assegni pari o inferiori al minimo Inps di 563,74 euro avranno un aumento di 8,46 euro, che porterà l’assegno a un totale di 572,20 euro. I pensionati ...

Inps, aggiornato il portale per simulare la pensione: ecco come fare ... ilGiornale.it

Cgil-Cisl-Uil scenderanno in piazza a Bologna il 6 maggio in una grandissima manifestazione, come inizio di un percorso di lotta, mobilitazione e vertenzialità per modificare le scelte del Governo su ...Sono quelli che tra molte perplessità si è dato il presidente francese per superare la crisi causata dall'approvazione dell'impopolare riforma delle pensioni ...