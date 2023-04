Penny apre a Roma e Frosinone

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) (Adnkronos) - Nella capitale 3 nuovi negozi, 11 in totale; nel capoluogo ciociaro è il secondo store Cernusco sul Naviglio – 26 aprile 2023. Aprono domani, 27 aprile 2023, tre nuovi punti vendita aa insegnaItalia, due nel Municipio 1, rispettivamente in via Cipro n. 10 e in via Liberiana n. 14, e uno nel Municipio 7, in via Etruria n. 32. Con una superficie di vendita di 470 mq lo store di via Cipro è ubicato all'interno del Municipio 1 tra le Mure Vaticane, il quartiere Prati e il quartiere della Balduina. È di circa 250 mq il punto vendita di via Liberiana, che si trova nel mezzo di Piazza Santa Maria Maggiore nel quartiere Esquilino. Caratteristica di questo nuovo store è la metratura, molto più ristretta rispetto agli standard. Si tratta di un nuovo format sul quale l'azienda sta puntando per dare un servizio di prossimità alla ...