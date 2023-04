Pedullà | «Lukaku | presi 10 biglietti extra! Futuro? Pesano 2 fattori»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 aprile 2023)si appresta ad una finale di stagione da protagonista. La doppietta messa a referto a Empoli dà fiducia a lui e all’ambiente Inter.si esprime sul suoANCORA TEMPO ? Su Sportitalia.com, Alfredosi è pronunciato su Big Rom: «Romeluha acquistato una decina disupplementari dopo non aver timbrato l’abbonamento valido per tutta la stagione. Diecipossono essere utili per arrivare fino in fondo alla stagione con un belnel motore. La doppietta di Empoli ha risvegliato il repertorio, il secondo gol – magistrale – è stato davvero all’altezza della galleria d’autore del colosso belga, diagonale bellissima. E quel gol ha scomodato i signori che riescono a cambiare idea nel giro di dieci giorni. ...