(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Giravano delle voci, ma non ne sappiamo nulla". Così un europarlamentare Pd commenta all'Adnkronos le indiscrezioni sulla possibiledaldem in Europa di Caterina, che potrebbe lasciare per aderire a Forza Italia. La diretta interessata contattata al telefono, non ha risposto. Ma dai suoi colleghi arrivano conferme suiattorno all'eurodeputata, tentata di dire addio al Pd in direzione Forza Italia. Dal versante azzurro viene confermato un "abboccamento" ma allo stato non sarebbe stata presa alcuna decisione sul trasloco dell'europarlamentare siciliana, figlia di Rocco, magistrato ucciso dalla mafia.

Pd: rumors su uscita Chinnici da gruppo Ue verso Fi

