Paura in via Leone XIII a Roma | la folle corsa in contromano e le urla degli altri automobilisti

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Un automobilista ha ripreso ladi una macchina che sfreccia contno e a velocità sostenuta lungo via, la strada che da taglia in due Villa Pamphilj a. Nel video, che è ...

Un automobilista ha ripreso la folle corsa di una macchina che sfreccia contromano e a velocità sostenuta lungoLeone XIII, la strada che da taglia in due Villa Pamphilj a Roma. Nel video, che è stato girato di notte, si sentono le urla degli autori del filmato che gridano all'autista dell'altra macchina ...Nonostante lae i pericoli. Gli applausi alla fine del balletto "Giselle" dei 450 spettatori ...foto i colleghi Yuriy Korobchevsky e Maksym Motkov - Gambassi "Aveva voluto arruolarsi perdi ...Torna laper le banche, listini deboli Ambiente,libera Ue al pacchetto di riforme sulle emissioni. Stop alle quote gratuite dal 2034 ...

«Droga, petardi e schiamazzi: in via Carena notti insonni e paura» Cronache Maceratesi

Un automobilista ha ripreso la folle corsa di una macchina che sfreccia contromano e a velocità sostenuta lungo via Leone XIII, la strada che ...PESARO - Questa mattina intorno alle 9 una giovane donna è stata trovata sanguinante, forse ferita da un coltello, in strada in via Montenevoso. Sarebbe stata aggredita all'interno ...