Patto | l' Italia rischia una correzione da 14 - 15 miliardi l' anno

... la storica alleanza con i popolari pare destinata a venire soppiantata da uncon i ... Chiede un dibattito in aula e "misure concrete di solidarietà verso l'da parte degli altri Paesi dell'......non viene quindi toccato dalla proposta presentata dalla Commissione europea sul nuovodi ... avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSEAll - Share , che ...... l'ampiezza dell'intervento che l'dovrebbe attuare per imboccare la strada del risanamento ... sono stati fatti a Bruxelles in base ai parametri contenuti nella proposta di riforma deldi ...

Cosa cambia per l'Italia con la riforma del Patto di stabilità EuropaToday

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...(LaPresse) "L'Italia dovrà sicuramente ridurre il livello del proprio debito ma in modo più graduale". Lo ha affermato il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, incontrando i giornalisti a ...