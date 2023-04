Patto di stabilità | riforma Ue | cambiano le regole

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Gentiloni: "Per aumentare gli investimenti migliorare qualità della spesa pubblica" Arriva la proposta della Commissione europea sulla modifica deldile. Con la, per aumentare gli investimenti pubblici, i Paesi membri dovranno migliorare la “qualità” della loro spesa pubblica, sottolinea il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Bruxelles. “Il fatto che durante il piano”concordato con la Commissione nel nuovo quadro di governance economica Ue proposto oggi, “il livello di investimenti pubblici debba essere più elevato rispetto al periodo precedente non è solo una richiesta, è un requisito, nella nostra proposta, per estendere il percorso di aggiustamento”. “Naturalmente – continua – sappiamo che non è semplice, perché serve ...