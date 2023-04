Patto di stabilità | le nuove regole di Bruxelles Ma la Germania attacca | è troppo morbido

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Non c'è la sterzata rigida sulleeuropee per i conti pubblici. Che invece prevedono piani concordati con la Commissione europea dagli Stati Ue indicando solo un percorso di spesa in grado di far scendere stabilmente il debito pubblico. Ma non ci saranno obiettivi numerici veri e propri sul calo dell'indebitamento. E resteranno invariati i parametri dei trattati che fissano un tetto per il deficit al 3% del Pil e per il debito al 60% del Pil