Patto di stabilità | ecco come cambiano le regole Ue

Il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni ha spiegato quali sono le principali novità della proposta di riforma deldi. Le novità sono tante, ha sottolineato, ma l'aspetto di "maggiore qualità del meccanismo" sarà che in ciascun Paese, in particolare quelli col debito superiore al 60%, "sono gli ...A Bruxelles in conferenza stampa il vicepresidente esecutivo Dombrovskis e il commissario Gentiloni hanno presentato la riforma deldi. La proposta di riforma deldidell'Ue prevede misure di salvaguardia sulla sostenibilità del debito. Restano invariati i valori di riferimento del 3% e del 60% del ...Ue, verso un nuovodi. Il commissario Dombrovskis: 'Non più scuse sul taglio del debito pubblico'. Parla nel giorno in cui il ministro Fitto al Senato garantisce: nel decreto 'Governance' le risposte ...

Riforma del Patto di stabilità, con le nuove regole Italia rischia correzione da 8 a 15 miliardi l’anno Corriere della Sera