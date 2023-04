Patto di stabilità e nuove regole | le reazioni alla riforma

(Di mercoledì 26 aprile 2023) (Adnkronos) – Riflettori accesi sulledeldiproposte dCommissione europea. Unache “è certamente un passo avanti ma noi avevamo chiesto con forza l’esclusione delle spese d’investimento, ivi incluse quelle tipiche del Pnrr digitale e green deal, dal calcolo delle spese obiettivo su cui si misura il rispetto dei parametri”, dice il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in meritoproposta. “Prendiamo atto che così non è. Ogni spesa di investimento poiché è rilevante e produce debito per il nuovodeve essere valutata attentamente. Quindi occorre privilegiare solo la spesa che effettivamente produce un significativo impositivo sul Pil”, conclude Giorgetti. “Le proposte ...

L'obbligazionario italiano non viene quindi toccato dalla proposta presentata dalla Commissione europea sul nuovodi, anche perché il testo dovrà fare un lungo iter (serve il via ...I conti, a quanto si è appreso, sono stati fatti a Bruxelles in base ai parametri contenuti nella proposta di riforma deldie crescita presentata oggi e sono già stati comunicati ai ...... cosa si è detto L'Unione europea ha messo in campo le sue carte per cambiare ildi. L'equilibrio dei conti degli Stati membri, l'obiettivo della crescita da un lato e dall'altro le ...