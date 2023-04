(Di mercoledì 26 aprile 2023) Città del Vaticano , 26 apr. – (Adnkronos) – ‘I monaci e le monache prendono su di se’ i problemi del mondo, isono i grandi evangelizzatori: sono undiperi peccati”. Lo ha sottolineato ilnel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro. Bergoglio, continuando il ciclo di catechesi ‘La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente, ha incentrato la meditazione sul tema ‘Testimoni: il monachesimo e la forza dell’. Gregorio di Narek’. E ha va osservato: ‘Ci farà bene visitare qualche monastero:. Che il Signore ci dia nuoviche portino avanti la Chiesa con la loro”. ?Parlando delle grandi testimonianze che attraversano la storia della fede, ...

Papa: 'i monasteri, ponte di intercessione per tutti i peccati' La Nuova Sardegna

Città del Vaticano , 26 apr. – (Adnkronos) – “I monaci e le monache prendono su di se’ i problemi del mondo, i monasteri sono i grandi evangelizzatori: sono un ponte di intercessione per tutti i pecca ..."Fra i monaci e le monache c'è una solidarietà universale: qualsiasi cosa succede nel mondo, loro pregano". Lo ha spiegato, a braccio, il Papa, nella catechesi dell'udienza di oggi, pronunciata in pia ...