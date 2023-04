Paolo Brosio ricorda la madre Anna | «Mi cazziava sempre | ero la sua pecora nera Ora perdono tutti per lei»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 aprile 2023)Marcacciè morta il 18 aprile scorso. Pochi giorni prima aveva compiuto 102 anni. Il giornalistal’aveva sentita fino al giorno prima. La donna era diventata una piccola star della tv negli anni Novanta. Grazie alle partecipazioni a “Quelli che il calcio” insieme al figlio, che oggi lain un’intervista al Corriere della Sera.dice di essere riuscito a salutarla: «Il 17 pomeriggio dovevo andare a Brescia per lavoro e sono passato da lei a darle il solito bacio. Dormiva. Me ne sono andato, ma davanti all’ascensore ho sentito qualcosa che mi richiamava indietro. Allora sono tornato, mi sono inginocchiato, ho recitato un Pater, un Gloria e un’Ave Maria e sono scoppiato a piangere. Le ho detto: “Mamma, ci rivediamo in cielo”». La signora e il ...