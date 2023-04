Paolo Brosio parla della mamma Anna | “Il giorno prima che morisse dovevo partire per lavoro ma davanti all’ascensore ho sentito qualcosa che mi richiamava…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023)Marcacciè scomparsa lo scorso 18 aprile, pochi giorniaveva compiuto 102 anni. Suo figlioha assistito in diretta ai suoi ultimi momenti di vita grazie a una videochiamata, ill’aveva vista e salutata: “Il 17 pomeriggioandare a Brescia pere sono passato da lei a darle il solito bacio. Dormiva. Me ne sono andato, mahoche mi richiamava indietro. Allora sono tornato, mi sono inginocchiato accanto al suo letto, ho recitato un Pater, un Gloria e un’Ave Maria e sono scoppiato a piangere. Le ho detto: ‘, ci rivediamo in cielo'”, spiega nell’intervista rilasciata al Corriere ...