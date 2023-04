Paolo Bonolis | drogato davanti a tutti in diretta televisiva | ad Avanti un altro scoppia il putiferio

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 26 aprile 2023)si presenta “” in studio, tra lo sconcerto della concorrente e le risate del pubblico: ecco cosa è successo.è sicuramente un conduttore in grado di far ridere intere generazioni, i suoi programmi infatti, prendono vita anche grazie alla sua presenza distinta, a volte anche irriverente. In una vecchia puntata diuninfatti,ha dato uno show davvero inusuale, dove lui stesso ha ammesso di essersi “” per sostenere la difficile puntata. Il caroha sempre ammesso di avere il desiderio di dare vita ai suoi programmi, in quanto odiava le conduzioni dei giochi a quiz “piatti”, senza un pizzico di allegria. Che ...