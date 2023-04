Paolo Banchero domina il voto | è il rookie dell' anno nella Nba

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L'italo-americano straccia la concorrenzavotazione per il migliore debuttantea stagione Nba, sfiorando l'en plein. L'ala degli Orlando Magic entra in un club esclusivo, che di solito è il preludio ad una grande carriera da professionista

Se c'è un motivo per il quale al mattino il primo pensiero di ogni appassionato italiano di basket è rivolto a, beh, quella ragione si è palesata magnificamente stamattina anche ai meno esperti della palla a spicchi. Perché ritrovarsi tra le mani un Rookie of the Year in NBA con passaporto ...... l'ultimo precedente ha poi avuto delle difficoltà personali, ma nella classifica di chi c'è riuscito prima dispiccano diversi nomi di altissimo ...Il premio di Rookie dell'anno è di. L'italoamericano che gioca negli Orlando Magic ha ottenuto 98 voti di primo posto su 100 disponibili. Con 494 punti, alle sue spalle ha lasciato Jalen Williams degli Oklahoma City ...

Originario di Savignone, il lungo degli Orlando Magic ha ottenuto 98 voti su 100, conquistando il premio di miglior esordiente in Nba ...