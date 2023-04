Paola Di Leo | in anteprima il video di ‘Dall’altra parte’

Leggi su funweek

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Esce venerdì 28 aprile Dall’altra parte, il nuovo singolo diDi Leo. Dall’altra parte è una dolce ballata al tempo stesso triste e malinconica. L’incontro tra la chitarra acustica nei versi e quella elettrica che entra nel ritornello dona carattere e personalità al brano pop molto melodico con delle sonorità chill. La canzone è una richiesta alla persona amata di restare e di non andare via nonostante si trovi dall’altra parte dell’oceano che rappresenta l’essenza stessa del brano che si apre e si chiude con il suono delle onde enfatizzando la complessità delle storie d’amore a distanza sia in modo fisico che mentale. Ad accompagnare l’uscita del brano è unclip interamente girato con un iPhone, quindi a zero budget, ma di impatto. La location è nel quartiere di Dumbo, famoso per la vista sui palazzi di New York e i due ponti, il Brooklyn ...