Paola & Chiara featuring Elodie | l’annuncio della collaborazione e il video

Leggi su biccy

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Comeback fortunatissimo quello di, che dopo il successo al Festival di Sanremo e il disco di platino per Furore, hanno anche annunciato l’uscita del disco Per Sempre (fuori il 12 maggio). Nell’album ci sarà anche une oggi le sorelle Iezzi in uncaricato su TikTok hanno rivelato che laè con, che canterà con loro sulle notehit del 2001 Festival. Non vedo l’ora di dimenarmi con questa perla pop.: “Com’è nata Festival più di 20 anni fa”. “Quando è uscito Festival era il 2001 e avevamo bisogno di trovare una nuova ispirazione per scrivere il disco nuovo. Ci piaceva l’idea di tornare con un brano estivo, ma con delle ...