(Di mercoledì 26 aprile 2023) Era il 6 agosto 2021, nel giorno del suo 30° compleanno Antonellatrionfava nella 20 km di marcia olimpica in 1h29'12'. Un risultato storico, un sogno realizzato. Al quale sono seguiti ...

Era il 6 agosto 2021, nel giorno del suo 30° compleanno Antonellatrionfava nella 20 km di marcia olimpica in 1h29'12'. Un risultato storico, un sogno ... Ora,, l'azzurra è pronta ...Grande tensione durante la fase di riscaldamento ealle 16,30, il fischio di inizio, si ... ciliegina sulla torta come MVP delle Finali è stata premiata l'AtletaROMANO SARA classe ...Foto: GiuseppeDiscesa la ripidissima scala a chiocciola, arriviamonel suo studio dove sono presenti soltanto un pianoforte, alcune chitarre e un tavolone in legno che sostiene ...

Palmisano, finalmente! Domenica la prima gara dopo l’oro olimpico La Gazzetta dello Sport

Di Matteo Palmisano Nei minuti finali di Sampdoria-Spezia, battibecco tra Dejan Stankovic e un tifoso che era dietro la panchina del tecnico blucerchiato Sono giorni – forse meglio dire mesi – molto c ...Venerdì pomeriggio la Villa Reale di Monza ha ospitato una cerimonia storica: la presentazione dello Stemma Araldico della Provincia di Monza e della Brianza (più giovane provincia d’Italia e quindi u ...