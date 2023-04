Pallanuoto femminile | Serie A1 2023 | Orizzonte e SIS Roma vittoriose in Gara-1 delle semifinali

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Scattano leplay-off dellaA1 2022-die L’Ekipefirma l’impresa di giornata, vincendo per 8-10 in casa del Plebiscito Padova, ribaltando così il fattore campo e potendo giocare in casa-2 che, in caso di vittoria, consegnerebbe la finale Scudetto alle etnee. Tutto secondo pronostico nell’altra semifinale, con la SISche regola con un tranquillo 12-7 il Trieste: le capitoline ora dovranno vincere in trasferta per chiudere subito il discorso.-2 è in programma sabato 29 aprile, l’eventuale-3 si disputerà mercoledì 3 maggio.A1: definiti accoppiamenti, tabelloni e date di ...

Primo pareggio stagionale per la Sport Center Polisportiva che vale però una vittoria. Il Setterosa parmigiano, sotto di 2 punti alla fine del 4° tempo, ha pareggiato 9 a 9 (1° tempo 4 - 1; 2° tempo 1 ...Mercoledì 26 aprile alle ore 20:00 la SIS Roma alla piscina Babel attende il Trieste nella semifinale play - off scudetto del campionato di Serie A della. Chi vince in finale affronterà la vincente fra il Plebiscito Padova e l'Orizzonte Catania. Il Trieste è un avversario da non sottovalutare come ricorda coach Capanna: 'Non sarà ...La sconfitta in gara - 1 della semifinale play off di A2di volley contro San Giovanni ... Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...

Pallanuoto femminile: un pari che sa di vittoria per la Sport Center Sport Parma

