Palinsesti Rai | cosa cambia la prossima stagione?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Potrebbe anche rimanere l’amministratore delegato Carlo Fuortes Si avvicina il momento delle nomine Rai e della presentazione dei. Secondo TV Blog, che dà diverse anticipazioni sul tema, intanto Carlo Fuortes attuale amministratore delegato della tv pubblica, potrebbe essere confermato. Secondo il sito iverranno così organizzati da quelli che a oggi sono di i direttori di ogni genere. Stefano Coletta per l’intrattenimento prime time, Simona Sala l’intrattenimento day time, Antonio Di Bella per approfondimenti giornalistici e infine Silvia Calandrelli per la cultura. A coordinare il tutto Marcello Ciannamea. L’organizzazione televisiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Attualmente i varimenti potrebbero avvenire all Tg1. Si parla di Gian Marco Chiocci, per la direzione, giornalista stimato anche ...