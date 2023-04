Palermo-Spal | info biglietti

(Di mercoledì 26 aprile 2023) A partire dalle 16:30 di mercoledì 26 aprile sarà attiva la vendita deiper assistere alla partita, valevole per la 36a giornata di campionato di Serie BKT, prevista per sabato 6 maggio alle ore 16:15 allo stadio Renzo Barbera. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 16:10 di sabato 6 maggio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:- il sito Vivaticket- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia die in tutto il territorio nazionale- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (fino a sabato 6 maggio alle ore 10.00). Ecco il dettaglio dei prezzi dei: PROMO “SEMPRE AL TUO FIANCO”Tutti i possessori di abbonamento stagionale 2022/2023 potranno acquistare un ...

A partire dalle 16:30 di mercoledì 26 aprile sarà attiva la vendita dei biglietti per assistere alla partita, valevole per la 36a giornata di campionato di Serie BKT, prevista per sabato 6 maggio alle ore 16:15 allo stadio 'Renzo Barbera'. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino a

A partire dalle 16:30 di mercoledì 26 aprile sarà attiva la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Spal, valevole per la 36a giornata di campionato di Serie BKT, prevista per sabato ... È un corso di sopravvivenza, senza esclusione di colpi. Si salvi chi può, si salvi dalla Serie C, che significa dramma.