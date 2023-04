Pagelle Tv della Settimana 17-23 aprile 2023 Ecco i promossi e i bocciati

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Gerry Scotti9 a Succession. E’ l’emblema dell’eccellenza seriale degli ultimi anni, animata da un racconto cinico e lucido, in cui si muovono personaggi complessi e spigolosi, dove non conta solo il cosa ma anche il come viene raccontato. Ogni inquadratura, ogni movimento di camera sottolinea gli stati d’animo. Nella terzo episodioquarta stagione il momento clou è fatto vivere da una lunga scena girata in piano sequenza. 8 a Vincenzo Salemme. Il regista e attore la spunta nel serata del lunedì di Rai2 (contro il debutto dell’Isola dei Famosi e delle repliche di Montalbano) con uno spettacolo teatrale che raggiunge 1.824.000 spettatori e il 9.6%. 7 a Rocco Schiavone. Alla quinta stagione e a sette anni dal debutto, il burbero Vicequestore resiste all’onta del tempo conservando un buon numero di appassionati in un panorama sempre più ...