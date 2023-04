Overtourism | ma la colpa è dei turisti o di chi li gestisce?

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Secondo un report di Responsible Travel oggi sono 98 le destinazioni (in 63 Paesi) che hanno problemi di gestione del turismo e tre sono in Italia. Ma come si fa a gestire bene il turismo? Il caso modello in Italia è la provincia di Bolzano che ha sviluppato un piano fondato su decisioni coraggiose