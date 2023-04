Ottimale ripresa Il nuovo bollettino del Cav dal San Raffaele

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Continua il cauto ottimismo dei medici per ladi Silvio Berlusconi, definita "e convincente" per quanto riguarda la "delle funzionalità d'organo"

'Nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da unae convincentedelle funzionalità d'organo'. A firma Zangrillo - Ciceri E' quanto si legge nell'ultimo bollettino sulle condizioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi , ...

Continua il cauto ottimismo dei medici per la ripresa di Silvio Berlusconi, definita "ottimale e convincente" per quanto riguarda la "ripresa delle funzionalità d'organo" ...“Nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzion ...