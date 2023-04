Ottavio Bianchi | «Le radici di questo Napoli sono nelle idee di De Laurentiis»

A La Stampa: "Spalletti è stato bravissimo, ha messo il singolo al servizio del collettivo e ha fatto il pompiere per tutto l'anno" Former Italian football coach, who managed Maradona at SSC Napoli between 1985 and 1989, poses on April 20, 2023 in Bergamo . - When he was training, Diego Maradona "looked like Nureyev," recalled former technician ...Spalletti ha trovato uno spogliatoio devastato e ha seguito le orme di, non si è aggrappato ad alcun alibi Torino 23/04/2023 - campionato di calcio serie A / Juventus - Napoli / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Giacomo Raspadori La serata dello ...In quell'occasione, gli uomini disi consacrarono campioni d'Italia grazie al pareggio per 1 - 1 contro i toscani in virtù delle reti di Andrea Carnevale e di un giovanissimo Roberto ...

Ottavio Bianchi: “Spalletti maestro vero, a Napoli sei seduto sopra un vulcano” CalcioNapoli1926.it

Le parole del mister: 'Spalletti è stato bravissimo, ha messo il singolo al servizio del collettivo e ha fatto il pompiere per tutto l'anno'. Poi l'aneddoto su Maradona.La prima volta, ed accadde in quell’altro calcio, pare quasi in quell’altra vita, fu delirio di massa: Napoli non aveva mai visto uno scudetto, non ce l’aveva mai avuto tutto e solo per sé, e il 10 ma ...